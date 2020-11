L'omicidio di Nino Agostino e della moglie Ida, rito abbreviato per il boss Madonia

A distanza di 31 anni dal duplice omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, uccisi il 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini, il 27 novembre inizierà il processo a carico del boss Nino Madonia, accusato del duplice omicidio. Lo ha stabilito oggi il gup di Palermo Alfredo Montalto al termine dell'udienza preliminare. Il boss ha chiesto di essere giudicato in abbreviato. Gli altri due coimputati hanno scelto invece il rito ordinario. Per loro prosegue l'udienza preliminare. Si tratta del boss Gaetano Scotto, accusato di omicidio, e di Francesco Paolo Rizzuto, amico del poliziotto ucciso, imputato di favoreggiamento. La prossima udienza si terrà il 3 novembre nel corso della quale la Procura chiederà il rinvio a giudizio per i due

