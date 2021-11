Nuovo autoparco per Amg: in circolazione 77 mezzi a metano ed elettrici

Nuove auto, mezzi di servizio più rispettosi dell’ambiente e una formula, quella del noleggio a lungo termine, che consente anche un notevole abbattimento dei costi. Amg Energia ha rinnovato la propria flotta aziendale leggera puntando su veicoli dual fuel metano/benzina e su due auto totalmente elettriche. I nuovi mezzi sono 77: auto per gli spostamenti degli operatori, veicoli con allestimento ad hoc per lo svolgimento dei servizi aziendali e due vetture di rappresentanza full electric per gli amministratori della società. C’è di più. Per il rifornimento dei mezzi l’azienda punta sull’autosufficienza, sfruttando l’impianto di ricarica metano e la tettoia fotovoltaica con le colonnine di ricarica elettrica presenti nello stabilimento Amg di via Tiro a Segno.

“La società guarda ancora una volta avanti facendo ricorso, per le sue attività, a forme di mobilità sostenibile in linea con la mission aziendale e con la programmazione in un’ottica sempre più green – sottolinea Mario Butera, presidente del Cda della partecipata comunale che si occupa di distribuzione metano e della manutenzione della pubblica illuminazione della città di proprietà del Comune – E’ una buona pratica che coniuga riduzione delle emissioni inquinanti con economicità e taglio dei costi”.

Altro elemento importante è quello dell’autosufficienza per il rifornimento dei mezzi. I veicoli verranno ricaricati all’interno dello stabilimento di via Tiro a Segno: quelli a metano attraverso l’impianto a ricarica lenta, dotato di due compressori, mentre le due vetture elettriche effettueranno la ricarica integrale attraverso la tettoia fotovoltaica e le colonnine di ricarica elettrica (tre a corrente alternata ed una a corrente continua) presenti nella struttura.

"Per il tipo di attività svolte, la società ha la necessità di utilizzare mezzi sempre efficienti, in perfetta manutenzione e sicuri – spiega il vicepresidente, Domenico Macchiarella – Dall’analisi fatta è emersa la necessità di un intervento di riammodernamento e in un’ottica di risparmio, uso razionale delle risorse, efficienza ed efficacia è stato scelto il noleggio a lungo termine”. Uno strumento che, attraverso un abbonamento mensile, permette di utilizzare veicoli senza la necessità di acquistarli e con il vantaggio di abbattere i costi accessori, da quello dell'assicurazione e del bollo alla manutenzione programmata. La società ha aderito ad un accordo quadro attivo nell’ambito della convenzione Consip: il contratto di noleggio è stato stipulato per la durata di 4 anni.

I mezzi da dismettere sono stati inizialmente messi a disposizione per l’acquisto da parte dei dipendenti della società. Un’auto è stata donata ad un’associazione di volontariato che ne ha fatto richiesta, l’associazione “Oltre ogni confine” di Scillato, impegnata in attività a sostegno dell’infanzia. Adesso attraverso un bando pubblico, da oggi online sul sito internet della società (www.amgenergia.it), la possibilità di acquistare i veicoli viene offerta anche a soggetti esterni. Sono 55 le vetture in vendita e il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al minor ribasso rispetto ai prezzi posti a base di gara. Non verranno prese in considerazione offerte che contengono un ribasso percentuale superiore all’80 per cento degli importi a base della procedura. I mezzi possono essere visionati entro giovedì 11 novembre presso la sede aziendale di Via Tiro a Segno 5 (previo appuntamento telefonando allo 0917435303). Le offerte dovranno pervenire presso gli uffici del protocollo aziendale in busta chiusa entro e non oltre le ore 12 di giovedì 18 novembre. Tutte le informazioni sono, comunque, disponibili nel bando pubblicato sul sito internet di Amg Energia. I veicoli rimasti invenduti verranno rottamati.