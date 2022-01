Guasto a una tubatura, niente acqua a Sferracavallo

Niente acqua a Sferracavallo. Notevoli disagi oggi per i residenti del quartiere. Lo fanno sapere dagli uffici dell'Amap. "Si informa - si legge in una nota - che a causa di un guasto ad una tubatura in via Sferracavallo, l'Amap ha dovuto interrompere l'erogazione idrica all'intero distretto del quartiere. Compatibilmente con le condizioni meteo, l'intervento di riparazione sarà eseguito nella giornata di oggi e l'erogazione tornerà alla normalità entro le successive 24 ore".