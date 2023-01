Ztl, dimentica di rinnovare il pass e si becca 259 multe: il giudice di pace però ne annulla 158

Aveva dimenticato di rinnovare il pass della Ztl, continuando ad entrare giornalmente nell'area dove il Comune ha istituito i divieti anti inquinamento, e per questo si è visto notificare 259 verbali. Il giudice di pace però ne ha annullati ben 158, ovvero tutti quelli successivi alla prima multa elevata nell'arco della stessa giornata, che invece è stata confermata.

Nella sentenza, emessa qualche settimana fa, sono state accolte le argomentazioni degli avvocati Sergio Carraffa e Antonina De Francisci, legali di un uomo di 70 anni che ha impugnato i verbali davanti al giudice di pace. Nel ricorso, gli avvocati hanno chiesto l’annullamento di tutte le sanzioni successive alla prima violazione, sostenendo che "una pluralità di accessi nella Ztl, in un breve lasso di tempo, che può corrispondere anche a qualche ora (o addirittura a pochi minuti) della stessa giornata, deve considerarsi come una condotta unica ed unitaria".

Un principio condiviso dal giudice di pace, secondo cui per le "violazioni commesse nella stessa giornata occorre tenere conto dell'ordinanza numero 14 del 2007, con la quale la Corte Costituzionale ha affermato che 'non a ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi (la circolazione in zona vietata) di condotta di durata'. Ne consegue che, limitatamente alle violazioni commesse alla stessa giornata, i tempi ravvicinati di reiterazione, alla luce dell'ordinanza sopra richiamata, consentono di ricondurre le condotte sanzionate a una programmazione unitaria e, pertanto, a una unica condotta sanzionabile secondo il principio della continuazione". Motivo per cui sono stati annullati 158 dei 259 verbali notificati al cittadino 70enne che aveva dimenticato di rinnovare il pass della Ztl.