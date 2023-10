Rifiuti provenienti da altri Comuni o gettati fuori orario: in tre settimane 383 verbali: "Multe per oltre 56 mila euro"

E' questo il bilancio dei controlli congiunti fra Rap, polizia municipale e metropolitana nei confronti di chi non rispetta le regole sul conferimento dei rifiuti. Sanzioni anche per chi non fa la differenziata