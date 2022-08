E' morto l'avvocato Santi Geraci, consigliere dell'Ordine ed ex sindaco di Castelbuono

E' stato uno dei più noti avvocati del Foro palermitano avendo ricoperto per quasi un ventennio il ruolo di consigliere dell'Ordine e per oltre dieci anni quella di vice presidente della Cassa Forense, ma è stato anche sindaco di Castelbuono, sua città d'origine. Si è spento a 65 anni, dopo una breve malattia, l'avvocato Santi Geraci.

Dopo la laurea in Giurisprudenza, inizia la sua carriera in uno dei più prestigiosi studi della città, scoprendo e apprendendo il mestiere da un decano del diritto palermitano, l'avvocato Biagio Bruno, storico presidente del consiglio dell'Ordine di Palermo. Sin da subito Geraci si distingue per la professionalità e la grande conoscenza del diritto processuale e sostanziale civile.

Castelbuonese di nascita, nel 1991 è stato anche sindaco della cittadina madonita. "Ha speso tutta la propria vita per la professione, incarnando pienamente i valori più alti dell’avvocatura con competenza e trasparenza - racconta a PalermoToday il figlio Alfredo - senza mai tralasciare l’irrinunciabile correttezza nei rapporti con i colleghi e nella consapevolezza e nel rispetto dei ruoli nei rapporti con la magistratura e con tutti gli operatori della giustizia e con le istituzioni".

Fondatore nel 2000 dell’associazione giuridica Jus, di cui era coordinatore nazionale, ha sempre diffuso la cultura giuridica attraverso l’attività scientifica e formativa. Nell'ambito dei suoi incarichi istituzionali, ha avuto parte attiva nella elaborazione di importanti riforme in favore dell’avvocatura. Ultimamente si era occupato di difendere la Mondello Italo Belga nella vicenda dello sgombero del Baretto.

Una vita spesa dunque per la professione e per la politica forense esercitata con spirito di servizio. "E' stato punto di riferimento per tantissimi colleghi - conclude il figlio, anche lui avvocato -. I suoi valori e i suoi insegnamenti costituiscono un patrimonio per tutti gli allievi che in tanti anni ha formato e avviato alla professione, primi fra tutti noi figli, entrambi avvocati. Lascia un grande vuoto nella sua famiglia e nell’avvocatura tutta".