E' morto Lando Buzzanca, l'attore palermitano aveva 87 anni

E' morto a Roma Lando Buzzanca. L'attore, 87 anni, era ricoverato da oltre un mese presso il policlinico Gemelli dopo una caduta dalla sedia a rotelle nella rsa nella quale era ospite.

Nato a Palermo nel 1935 esordì come attore, dapprima in teatro e poi per il cinema. Dopo alcuni film girati come comparsa, tra cui Ben-Hur, l'esordio ufficiale arriva nel 1961 con Pietro Germi, che lo sceglie per il ruolo di Rosario Mulè in Divorzio all'italiana. Nel 1970 interpreta in televisione Signore e signora, in coppia con Delia Scala, che riscuote enorme successo. La sua battuta "mi vien che ridere" rimarrà un tormentone ricordato e ripetuto dal pubblico per anni.

Il cordoglio di Lagalla

"Con la morte di Lando Buzzanca se ne va un pezzo di storia del cinema. Ha rappresentato Palermo nel mondo dello spettacolo, facendo ridere ed emozionare. È stato un attore versatile, sapendosi districare con maestria tra ruoli comici e drammatici, tra cinema e teatro. Ai suoi familiari rivolgo la vicinanza e il cordoglio di tutta l’amministrazione comunale", dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. "La maschera di Lando Buzzanca ha portato in alto i valori della cultura palermitana. I suoi film hanno abbracciato il gradimento di una vasta platea di pubblico in Italia e ancora oggi alcune pellicole di cui è stato protagonista sono dei veri e propri cult. Ai suoi cari rivolgo tutto il mio cordoglio", aggiunge l’assessore alle Politiche culturali Giampiero Cannella.