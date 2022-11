E' morto Giacomino Puccio, titolare dello storico panificio di piazza Don Bosco

Un nome che ha scritto un pezzo di storia della città. E' morto a 73 anni Giacomino Puccio, erede della storica famiglia di panetteri palermitani. Il più piccolo di nove figli, iniziò a lavorare da giovanissimo insieme al padre Francesco, che aprì il suo primo panificio a Borgo Vecchio. I funerali si svolgeranno domani alle 9.30 nella parrocchia di San Vincenzo dè Paoli di via dei Quartieri.

Giacomino, però, sognava in grande e poco più che ventenne si mise in proprio aprendo il suo locale in via Imperatore Federico. Era il 1970 e, quasi vent'anni dopo, Puccio decise di trasferire il suo panificio a piazza Don Bosco. Biscotti, gastronomia, pasticceria, rosticceria e soprattutto prodotti da forno poi hanno scritto il resto della storia.

A ricordarlo oggi sono in tanti, non solo i clienti. "Sono cresciuta tra l'odore della nonna, del pane appena sfornato, dei biscotti e del panificio dello zio - ricorda Mariachiara Caldarella, la nipote -. La visita domenicale al panificio era il giorno più bello della settimana, tra zii, nonni e cugini, ero super felice, per non parlare dei miei compleanni e delle torte con ogni personaggio Disney disegnato ad hoc per me. Lo zio Giacomo e la zia Lia per me sono stati il momento più spensierato della mia infanzia. Ti porterò sempre nel cuore, zio, saluta nonna da parte mia...".