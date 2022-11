Morto per un infarto a 59 anni, il calcio dilettantistico palermitano piange l'arbitro Mario Pulvirenti

E' morto a 59 anni, stroncato da un infarto, Mario Pulvirenti, arbitro molto conosciuto nell'ambito del calcio dilettantistico palermitano. Un destino crudele, Pulvirenti infatti era il nonno del bambino di pochi mesi morto in culla lo scorso 3 novembre. Nato a Catania, ma palermitano d'adozione, il 59enne lavorava come operatore in un call center cittadino. Ma tolte le cuffie, la sua passione era il fischietto.

In tanti infatti lo ricordano all'interno del campo di calcio ad arbitrare. Ed è per questo che sui social sono tanti i messaggi di cordoglio di alcune delle più conosciute società sportive palermitane. "Siamo davvero tristi nel comunicare la scomparsa di Mario Pulvirenti, arbitro e amico della nostra società - si legge sul sito dellla Vis Borgo Nuovo -. Una persona davvero in gamba che stamattina ci ha lasciato per un infarto! Tutta la società Borgonuovo si stringe al dolore della famiglia Pulvirenti in questa giornata davvero triste!".

"Oggi è un giorno triste per lo sport Palermitano e non solo - scrive la Panormus sulla propria pagina Facebook - perché ci ha lasciati il signor Mario Pulvirenti, arbitro di mille e più partite, dirette sempre col sorriso e la passione che lo contraddistingueva. Tutta la Famiglia Panormus si stringe al dolore dei familiari e degli innumerevoli amici. Ti ricorderemo così, sorridente e felice in mezzo a quel rettangolo verde. Riposa in pace". Cordoglio anche dalla sezione palermitana dell'associazione arbitri Palermo.