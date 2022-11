Zona Statua, neonato si sente male nel sonno e muore prima di arrivare in ospedale

Avrebbe accusato problemi respiratori durante il sonno nel suo appartamento in zona Statua e poco prima dell'arrivo in ospedale il suo cuore ha smesso di battere. Un bimbo di pochi mesi è morto questa mattina a Villa Sofia dov'era stato portato dalla madre.

La giovane donna, vedendo che il piccolo aveva difficoltà a respirare, lo ha preso in braccio per correre in ospedale con l'auto e affidarlo ai medici. Per lui però non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno chiamato il 112 per segnalare l'accaduto. Il bambino sarebbe arrivato in ospedale già in arresto cardiocircolatorio. E' probabile che sia morto durante il tragitto verso Villa Sofia. La madre avrebbe chiamato il 112 ma per fare prima ha poi raggiunto l'ospedale in auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia San Lorenzo che hanno ascolto i sanitari e acquisito la documentazione inerente al breve ricovero. I militari hanno anche eseguito degli accertamenti nell'appartamento per cercare di ricostruire l'accaduto.

La salma del piccolo è stata portata nella camera mortuaria in attesa che la Procura decida se disporre l'autopsia presso l'Istituto di medicina legale del Policlinico. Dall'esame autoptico potrebbero emergere elementi utile per chiarire le cause del decesso.