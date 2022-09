Tragedia a Uditore, malore in bici: donna muore a 31 anni

Tragedia in via Giulio Bonafede, nella zona tra Passo di Rigano e Uditore, dove oggi pomeriggio una donna di 30 anni è morta dopo a causa di un malore. Laura Spatola (nella foto sotto) si trovava alla guida di una bici elettrica, quando improvvisamente si è accasciata al suolo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma vani sono stati i tentativi di rianimare la giovane. Sono intervenuti anche vigili urbani, agenti di polizia e il medico legale. La procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per celebrare i funerali.

Laura Spatola era molto conosciuta nella zona di via Casalini, strada che collega viale Michelangelo e via Leonardo da Vinci. "Tutto volevo sentirmi dire ma non che morissi tu, che dolore, che strazio. Ti porterò sempre dentro il mio cuore, non ti scorderò mai. Adesso sei l'angelo più bello, veglia sulla tua famiglia, sui tuoi figli che amavi tanto", scrive un'amica su Facebook.