Salvini: "Richard Gere non deporrà a Palermo? Lo aspetterò, ho la coscienza pulità"

"Richard Gere rimanda la sua testimonianza del 6 ottobre al tribunale di Palermo perché preferisce rimanere a Hollywood a girare un film? Lo aspetterò, semmai arriverà, con la coscienza pulita di chi ha salvato vite e difeso il suo Paese". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Ieri l'ong Open Arms ha reso noto che l'attore americano non si presenterà venerdì prossimo per testimoniare alla prossima udienza del processo che vede vede imputato l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio.

"L'attore - ha fatto sapere Open Arms - non potrà essere presente quel giorno perché impegnato in America con le riprese del suo ultimo film". La testimonianza di Gere sarà spostata in un'altra data.