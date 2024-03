Lo Scirocco sferza la città: alberi e muri buttati giù dal vento, nottata di lavoro per i vigili del fuoco

Lamiere e cartelloni pubblicitari divelti, alberi spezzati e muri abbattuti. Sono quasi una ventina gli interventi eseguiti nella notte dai vigili del fuoco che hanno ricevuto decine e decine di segnalazioni legate ai danni provocati dal forte vento di Scirocco. Intorno alle 2.30 una grossa palma alta circa 15 metri è finita sopra un Suv, una Bmw X5 parcheggiata in viale Regina Margherita. Il tronco è stato segato in più punti per essere rimosso e liberare la strada. Le squadre del 115 sono state impegnate in via Conte Federico, viale Croce Rossa e via Principe di Belmonte, dove un grosso tendone è stato spazzato via. Ma anche a Cefalù, Termini Imerese, Ficarazzi, Monreale e Carini. A questi si aggiungono altri undici interventi legati ai danni provocati dal vento e quattro per incendi di sterpaglie.