L'estrazione del sabato del Lotto si è rivelata particolarmente ricca e ha regalato vincite interessanti lungo tutto lo Stivale. La più alta è stata realizzata a Capaci grazie ad un terno da 69.000 euro (con i numeri 5-19-76) sulla ruota del capoluogo siciliano, a fronte di una puntata da 21 euro complessivi (6 euro sull'ambo e 15 sul terno). E' quanto riporta l'agenzia di stampa 'Agimeg'.

Al secondo posto ci sono i 22.500 euro vinti a Roma per effetto di un terno su Tutte le Ruote. Chiude il podio la vincita da 21.375 euro centrata ad Abano Terme, in provincia di Padova. Festeggia anche Pompei, in provincia di Napoli, con un terno da 15.000 euro. Invece, a Sedriano, in provincia di Milano con una vincita da 12.450 euro.