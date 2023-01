Lotteria Italia, i biglietti vincenti: c'è gloria anche per Palermo

La dea bendata non dimentica Palermo. E l'estrazione della lotteria Italia porta in dote 3 biglietti vincenti nel capoluogo siciliano, tra cui uno di seconda categoria da 50 mila euro. In tutto sono stati 195 i premi totali attribuiti per un importo complessivo di 16 milioni e 211 mila euro. Ci sono i biglietti vincenti di prima categoria (quelli milionari), e poi quelli di seconda categoria (10 premi da 50 mila euro ciascuno) e infine quelli di terza categoria (180 premi da 20 mila euro ciascuno). Il primo premio è di 5 milioni di euro, il secondo 2,5 milioni, il terzo 2 milioni, il quarto 1,5 milioni e il quinto 1 milione. I 5 milioni vanno a Bologna, biglietto Serie D 271862.

Lotteria Italia 2022 2023: i biglietti vincenti di prima categoria

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022-2023. Il primo premio della Lotteria Italia vale 5 milioni di euro e va quest'anno a Bologna (biglietto Serie D 271862). L'Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato comunica le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di prima categoria:

D 271862 venduto a BOLOGNA 1° Premio da € 5.000.000

L 486158 venduto a ROMA - 2° Premio da € 2.500.000

L 349605 venduto a FONTE NUOVA (RM) - 3° Premio da € 2.000.000

E 004737 venduto a ROMA - 4° Premio da € 1.500.000

L 492408 venduto a PARMA - 5° Premio da € 1.000.000

Il primo premio della Lotteria Italia 2022 2023 è stato dunque vinto a Bologna: il biglietto più fortunato dell'anno è D 271862. Il secondo premio da 2,5 milioni è finito a Roma, biglietto serie L 486158. Il terzo premio da 2 milioni di euro ancora nel Lazio a Fonte Nuova, in provincia di Roma conil biglietto serie L 349605. Il quarto premio da 1,5 milioni è andato ancora a Roma, conil biglietto serie E 004737. Infine, il quinto premio milionario da 1 milione è andato a Parma, con il biglietto serie L 492408. Da notare che per Roma e Lazio si tratta di un bis rispetto all’edizione dello scorso anno quando a Roma finirono sempre due premi milionari, da 5 e 1,5 milioni di euro ed uno, da 2 milioni di euro, a Magliano Sabina, in provincia di Rieti.

Sono stati 10 i premi di seconda categoria da 50 mila euro ciascuno (e uno è stato vinto a Palermo) e 180 i premi di terza categoria (premiata anche qui Palermo) da 20 mila euro ciascuno (30 premi in più rispetto allo scorso anno). Ai rivenditori dei biglietti vincenti sono attribuiti premi per un importo complessivo pari a 111 mila euro.

Lotteria Italia 2022 2023: i biglietti vincenti di seconda categoria

Ecco i biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2022 2023. Si tratta di 10 premi da 50mila euro ciascuno.

D 367432 PALERMO PA

F 328148 MONTE SAN SAVINO AR

P 005315 TORTORETO TE

A 265781 PARMA PR

O 309242 MEDESANO PR

B 197669 BENEVENTO BN

D 229592 JESI AN

C 442658 CAORLE VE

D 357293 FROSINONE FR

D 054762 VALLATA AV

Lotteria Italia 2022 2023: i biglietti vincenti di terza categoria

Nelle schede in allegato i biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2022 2023. Si tratta di 180 premi da 20mila euro ciascuno. Due sono andati a Palermo.