La lite con accoltellamento davanti al Country, scatta la chiusura della discoteca

Il questore ha sospeso per cinque giorni, a decorrere da ieri, le licenze della discoteca Country Club di via dell’Olimpo. Una decisione motivata in seguito alle "gravi intemperanze e vere e proprie aggressioni ai danni di giovani frequentatori che sono stati costretti a ricorrere a cure ospedaliere, anche con lunghe prognosi che si sono verificati all’interno della nota discoteca cittadina o a partire dal suo interno e nelle immediatezze".

"L’ultimo episodio, in ordine di tempo - dicono dalla polizia - è avvenuto lo scorso 5 novembre, quando un giovane palermitano era stato aggredito all’esterno della discoteca tanto da dovere ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Villa Sofia dove era scattato l’allarme e le successive indagini condotte dai carabinieri. Tra aprile e maggio scorsi si erano verificati altri tre episodi di condotte violente che hanno portato l’autorità provinciale di pubblica sicurezza ad adottare il citato provvedimento, ex articolo 100 Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)".

Con questa misura inibitoria - spiegano dalla questura - si vuole ridurre il rischio di nuove intemperanze e sensibilizzare i clienti, facendo capire che la discoteca è oggetto di attenzione da parte dell’autorità, indipendentemente dalla responsabilità del titolare".