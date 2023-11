Lite davanti alla discoteca Country, giovane ferito alla testa con un taglierino

Ferito con un taglierino alla testa davanti alla discoteca Country. E' il risultato di una lite avvenuta la scorsa notte all'uscita dal locale di viale dell'Olimpo dove un ragazzo di 24 anni, G. S. le iniziali, sarebbe stato colpito da un coetaneo con un'arma da taglio. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagina San Lorenzo che sono intervenuti successivamente per ascoltare alcuni testimoni e acquisire le immagini riprese dalle telecamere installate in zona.

Secondo una prima ricostruzione la serata si era da poco conclusa, erano da poco trascorse le 2.30, e i ragazzi stavano uscendo dalla discoteca. Un gruppetto di giovani avrebbe iniziato a importunare due ragazze e il 24enne, forse un loro amico, sarebbe intervenuto per difenderle. La discussione sarebbe presto degenerata sfociando in una lite alla quale avrebbero preso parte più persone. Nel corso della rissa qualcuno avrebbe estratto un taglerino e avrebbe colpito dietro la testa il 24enne che ha provato in tutti i modi a difendersi.

Il giovane, sanguinante, è stato accompagnato da amici al pronto soccorso di Villa Sofia dove i medici hanno riscontrato la presenza di un profondo taglio nella zona occipitale e di altre ferite sul braccio sinistro. All'alba il 24enne è stato dimesso e dovrà tornare in ospedale tra due settimane per rimuovere i punti di sutura. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli aggressori che, dopo l'accaduto, sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Qualcuno però potrebbe aver riferito dettagli utili per la loro identificazione.