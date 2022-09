Collettore fognario, asfaltato l'ultimo tratto di via Roma: scatta il conto alla rovescia per la riapertura

Scatta il conto alla rovescia per la riapertura dell'ultimo tratto di via Roma, all'incrocio con via Amari. In questo punto i lavori per il nuovo collettore fognario sono terminati, la strada è stata asfaltata e il cantiere già dalla prossima settimana potrebbe essere smontato.

Adesso sarà la volta della segnaletica (orizzontale e verticale), della sincronizzazione del semaforo, ma soprattutto del collaudo. "Domani - dice l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Totò Orlando - verranno effettuate le prove di carico. Se tutto procece bene, sabato saremo nelle condizioni di stabilire la data esatta per la riapertura".

Senza il "tappo" che c'è da tre anni fra via Ammiraglio Gravina e via Amari, auto, moto e bus non saranno più costretti a fare la gimkana per raggiungere piazza Sturzo. Poca roba rispetto alla "strozzatura" all'altezza di via Guardione, dove sottoterra lavora la "talpa", che costringe a tenere via Roma a senso unico in tutto il tratto finale. In questo caso i tempi sono molto più lunghi per rimuovere il cantiere e i disagi proseguiranno, soprattuto per chi usa i mezzi pubblici.

Gli autobus che normalmente percorrevano quel tratto, infatti, sono costretti - una volta arrivati al Politeama - a deviare da via Dante e poi da via Brunetto Latini, via Nicolò Turrisi, via Volturno e infine via Cavour per ritornare in via Roma e proseguire verso la stazione. Una deviazione ben più lunga e gravosa per il traffico che s'incontra rispetto a quella finora imposta dal "tappo" all'angolo con via Amari, che a breve salterà.