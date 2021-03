Sei dipendenti del fast food Kfc positivi al Covid, tamponi per tutto il personale

In isolamento non solo i contagiati, ma anche i colleghi che sono entrati in contatto con loro. Dalla società precisano che il locale, in via Notarbartolo, è stato sanificato e che chi è in servizio è risultato negativo al test

Sei casi di Coronavirus sono stati accertati tra i dipendenti di Kfc, in via Notarbartolo. A renderlo noto è la stessa catena. Complessivamente nel ristorante lavorano 70 persone. I positivi sono in quarantena, così come il personale che è entrato in contatto, come prescritto dalle normative vigenti.

Il locale - che non è mai stato chiuso - è stato sanificato e tutto il personale che sta attualmente lavorando è risultato negativo ai test, che sono stati effettuati su tutti i dipendenti. "In tutti i ristoranti Kfc - si legge in una nota - vengono applicate rigorosamente tutte le indicazioni del Governo e delle autorità sanitarie nazionali e regionali per la prevenzione della diffusione del Coronavirus e per i controlli e gli interventi tempestivi in caso di rilevamento di persone positive e loro isolamento. La sicurezza dei dipendenti e dei clienti è da sempre la priorità per Kfc".