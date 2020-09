Cambio al vertice dei carabinieri di Partinico, si insedia il nuovo comandante

Si è insediato questa mattina il nuovo capitano della compagnia dei carabinieri di Partinico. Mario Petrosino, originario di Salerno, ha 31 anni e arriva dalla provincia di Grosseto dove ha diretto per 4 anni la compagnia di Orbetello. È arruolato nell’Arma dal 2008 è laureato in giurisprudenza. Subentra a Marco Pisano, promosso maggiore e trasferito in un’altra sede della provincia.

"Arrivo in un territorio molto complesso, diversificato e per tratti molto difficile. Il mio approccio sarà innanzitutto di conoscere questa nuova realtà in quanto è la prima volta che metto piede in Sicilia. Sicuramente il desiderio è quello di fornire il mio contributo assieme a tutti i carabinieri che quotidianamente svolgono il servizio sul territorio per coinvolgere la cittadinanza, in particolare i giovani nelle attività che noi svolgiamo quotidianamente sul territorio in modo tale da fornire anche delle opportunità di riscatto soprattutto in un territorio recentemente colpito dallo scioglimento del consiglio comunale di Partinico".