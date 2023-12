Ospedale dei Bambini, la polizia stradale "scorta" Babbo Natale e un furgone carico di regali

Al posto delle renne c'erano le moto guidate dai poliziotti per uno speciale servizio di scorta per Babbo Natale, arrivato con un furgone pieno di doni. E’ l’iniziativa organizzata stamattina all’Ospedale dei Bambini dal Compartimento della Polstrada e dalla questura di Palermo. A pochi giorni dal 25 dicembre gli agenti, con la divisa sempre addosso, hanno dedicato un po' del loro tempo ai piccoli pazienti del Di Cristina che hanno assistito a uno spettacolo di magia e scattato qualche foto con Santa Clause.

Dopo l'arrivo del convoglio natalizio e il picchetto d'onore a Babbo Natale sono stati consegnati oltre trecento regali ai bambini della Neurochirurgia e degli altri reparti che magari torneranno a casa solo dopo le feste. "Vedere i bambini sorridere è una delle cose più belle e cercare di alleviare le loro sofferenze, almeno in parte, è per noi molto importante", raccontano i poliziotti mentre i pazienti del Di Cristina scartano i loro doni.

Festa della polizia anche alla Lungaro

Anche la segreteria provinciale del sindacato Coisp ha organizzato una festa di Natale per i bambini nella "Sala Corona" della caserma Lungaro. Un momento dedicato "alla memoria dei colleghi caduti in servizio ma soprattutto un momento di condivisione e gioia sia per i figli dei poliziotti che per i piccoli ospiti delle case famiglia che hanno trascorso qualche ora di spensieratezza", dice Sergio Salvia, segretario generale provinciale del Coisp.

Tanti gli artisti che si sono esibiti sul palco e che hanno allietato il pubblico presente, come il mago Molla, i supereroi degli Avengers, i personaggi della Disney e il comico Antonio Pandolfo. Particolare successo ha riscosso l’esibizione Franco Cuticchio con o suoi pupi che, in una sorta di gioco temporale, ha unito i ricordi d’infanzia dei genitori con le emozioni dei bambini suscitate dalle rappresentazioni delle gesta del paladino Orlando.