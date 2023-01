La Casa delle Ninfee verso una bellezza ritrovata: al via il restauro della serra del Giardino Inglese

Al via i lavori di restauro della serra del Giardino Inglese, oggi Parco Mattarella, al termine di un iter burocratico che ha impegnato per quasi due anni l’associazione Vivi Sano, ente del terzo settore che ha riqualificato e gestisce a Palermo parchi pubblici, e che coordinerà il progetto di restauro e utilizzo per utilità sociale della serra dal grande pregio storico e architettonico, abbandonata da anni e più volte vandalizzata.

I lavori verranno realizzati sotto l’egida degli uffici della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali e della città storica del Comune. La serra dalla prossima primavera verrà gestita insieme a tre giovani con disabilità intellettiva ad alto funzionamento che se ne prenderanno cura acquisendo nuove abilità sociali e lavorative.

L'iniziativa, sostenuta da enti erogatori, è condivisa da istituti scolastici, associazioni e volontari che mettono a disposizione risorse economiche, tempo e professionalità per il bene comune. Una comunità educante che animerà l’intero parco con un programma di attività educative condivise con associazioni e cittadini. Alcuni educatori promuoveranno attività di outdoor education: laboratori, giornate di educazione ambientale e sensibilizzazione, corsi ed eventi legati alla promozione del benessere psicofisico. Appuntamenti culturali verranno condivisi dai club service rotariani.

“Auspichiamo che la nostra presenza inclusiva possa essere utile a rilanciare il luogo tanto caro ai nostri concittadini - ci racconta Daniele Giliberti, coordinatore dell’iniziativa - ed è possibile sostenere o collaborare all’iniziativa di utilità sociale accedendo al sito www.casadelleninfee.it".