Incidente mortale davanti al mercato ittico, perde la vita un uomo di 44 anni alla guida di uno scooter

Il sinistro è avvenuto intorno alle 4.30 e sull'asfalto di via Crispi è rimasta la salma di Giovanni Pagliaro, di Ficarazzi. In corso i rilievi della polizia municipale per chiarire la dinamica: l'uomo potrebbe anche essere stato investito da un'auto poi fuggita. Si cercano testimoni. Al vaglio le immagini di diverse telecamere

Incidente mortale questa mattina intorno alle 4.30 alla Cala, precisamente all'altezza del mercato ittico. A perdere la vita è stato Giovanni Pagliaro, 44 anni, di Ficarazzi che viaggiava a bordo di uno scooter.

Tutta da chiarire la dinamica del sinistro e sono ancora in corso i rilievi della polizia municipale, intervenuta sul posto all'alba. Per tentare di soccorrere la vittima è intervenuto anche il 118, ma per Pagliaro non c'è stato nulla da fare.

Si sta cercando di capire se ci sono testimoni dell'incidente, anche per comprendere se la vittima sia caduta da sola o sia stata invece investita da un'auto. L'ipotesi è che possa essere stato tamponato da una Smart poi fuggita. Sono al vaglio le immagini di diverse telecamere di sorveglianza.

Sono segnalati rallentamenti al traffico nella zona della Cala, in attesa che venga rimosso il mezzo coinvolto nel sinistro. La salma dell'uomo è stata invece già restituita alla famiglia.