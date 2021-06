Scicli, operaio palermitano cade dal tetto di un supermercato: portato in elisoccorso a Catania

Scivola dal tetto di un supermercato e fa un volo di almeno 3 metri. Un operaio palermitano di 50 anni è stato portato con un elicottero del 118 a Catania ed è stato ricoverato in gravi condizionin al Trauma center dell’ospedale Cannizzaro dopo un incidente sul lavoro avvenuto a Scicli, in provincia di Ragusa.

Secondo una prima ricostruzione l’operaio, specializzato per interventi di questo tipo, stava lavorando sul capannone di un supermercato in contrada Arizza quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio cadendo nell’area parcheggio, davanti ai clienti che stavano per andare a fare la spesa.

Il cinquantenne, entrato al Trauma center in codice rosso, ha riportato diverse lesioni e alcune sospette fratture. Le sue condizioni appaiono delicate: la prognosi per il momento resta riservata. Sull’episodio indagano i carabinieri della tenenza di Scicli e della compagnia di Modica che cercheranno di chiarire, sotto il coordinamento della Procura di Ragusa, la dinamica dell’incidente per comprendere se l’operaio avesse i dispositivi di sicurezza necessari.