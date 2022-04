Incidente tra ambulanza e auto all'incrocio tra via Duca della Verdura e via Marchese di Villabianca: traffico in tilt

Paura stamattina per un incidente all'incrocio tra via Duca della Verdura e via Marchese di Villabianca. A scontrarsi un'ambulanza e un'auto. La vettura, una Kia, percorreva via Duca della Verdura in direzione mare, l'ambulanza invece proveniva da via Generale dalla Chiesa a sirene spiegate per la presenza di un ferito a bordo. Per motivi ancora da accertare, i due veicoli si sono scontrati, con il mezzo del 118 che ha finito la sua corsa sopra a un marciapiede di via Marchese di Villabianca. Tutti illesi i coinvolti nell'impatto. Il ferito, che si trovava sull'ambulanza, è stato sistemato su un'altra vettura del 118 e condotto in ospedale. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia e vigili urbani. Il traffico è rimasto paralizzato dopo l'impatto.