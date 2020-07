Paura al Maracanà, fiamme in cucina: frigorifero va a fuoco

In pochi minuti hanno rischiato di perdere il loro locale che si porta dietro una storia lunga 37 anni. Dopo l'iniziale paura però, e prima ancora di aver terminato di raccogliere l'acqua con lo straccio, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Un principio d'incendio ha colpito questa mattina la cucina del ristorante Maracanà che si trova in via Imperatore Federico, davanti alla Fiera del mediterraneo.

"Quando sono arrivato davanti al mio ristorante ho pensato che mi sarebbe venuto un infarto. Il tempo di sistemare tutto e stasera saremo pronti a ripartire", dice a PalermoToday Tommaso "Masetto" Martino. A svegliarlo questa mattina è stato un commerciante vicino che aveva iniziato ad avvertire una puzza di bruciato proveniente proprio dal ristorante.

Martino è arrivato pochi secondi prima delle squadre dei vigili del fuoco, si è reso conto che il salone principale non era stato raggiunto dalle fiamme e ha aperto la porta consentendo alle squadre del 115 di intervenire. "In pochi minuti hanno spento le fiamme che però non hanno superato la porta della cucina", racconta ancora il ristoratore con sua figlia accanto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo registrato un danno di qualche migliaio di euro. A prendere fuoco è stato un frigorifero, probabilmente andato in sovraccarico - conclude - a causa del caldo. Dovremo buttare un po' di prodotti ma per fortuna è andata bene. Aspettiamo il tecnico per cambiare l'elettrodomestico, poi finiremo di pulire e daremo una tinteggiata alle pareti annerite. Da stasera torneremo in pista, lo dobbiamo ai nostri clienti".