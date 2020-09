Un altro sabato di fuoco, piromani in azione: fiamme su monte Grifone

Ci risiamo. Appena una settimana dopo il drammatico incendio che ha distrutto il bosco della Moharda ad Altofonte, ieri sera si è vissuto un altro sabato di fuoco. Questa volta le fiamme hanno avvolto Monte Grifone, sopra Ciaculli, nella zona sud-est della città. L’incendio si è sviluppato dopo le 21 e in pochi minuti ha incenerito diversi alberi. Probabile, anche in questo caso, l'origine dolosa. Un incendio ben visibile da molti quartieri di Palermo - perfino dal porto - e da Villabate.

Sul posto è intervenuto il personale del comando provinciale dei vigili del fuoco per tentare di domare il rogo. Un super lavoro che si è prolungato anche nella mattinata di oggi. Monte Grifone infatti ha continuato a bruciare anche a distanza di dieci ore dall'inizio del rogo. In azione alcuni canadair per spegnere le fiamme.

