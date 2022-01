Incendio in una fattoria a Sciara: in fumo 4 mila euro di balle di fieno

La notte scorsa un fienile è andato letteralmente in fumo nelle campagne di Sciara. Le fiamme sono divampate all'interno di una fattoria in contrada Senatore, sulla strada provinciale 21, e hanno bruciato 4 mila euro di balle di fieno.

Per spegnere il rogo sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco. Indagini dei carabinieri in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto. Nella zona non c'erano cavi elettrici e viste le basse temperature l'incendio potrebbe essere doloso.