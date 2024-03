Pali della luce nuovi nel mirino dei vandali: "E Cruillas sprofonda nel buio"

"Allarme sicurezza nel quartiere Cruillas. Il quartiere, infatti, da diverse settimane è al buio e sembra essere definitivamente sprofondato nelle tenebre. Una situazione non più tollerabile per i circa 20 mila abitanti e i commercianti del quartiere, sempre più disperati e profondamente preoccupati per la loro incolumità". A esprimere preoccupazione sono il consigliere comunale Massimo Giaconia del gruppo “Progetto Palermo" insieme ai consiglieri della sesta circoscrizione, Roberto Li Muli e Domenico Salerno.

"I lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione iniziati qualche mese fa a Cruillas - dichiarano - erano stati accolti con gioia dagli abitanti, convinti di essersi lasciati alle spalle anni di disagi a causa della carenza di illuminazione. Una speranza andata in frantumi dal momento che i nuovi impianti di tutte le vie del quartiere ogni sera rimangono accesi al massimo per mezz’ora, per poi lasciare il posto all’oscurità che si taglia a fette con il conseguente aumento della pericolosità e la sicurezza che viene a mancare".

Secondo quanto spiegano i tre consiglieri, "il settore della Pubblica illuminazione del Comune e l'impresa Di Bella Costruzioni che sta eseguendo i lavori, con i quali siamo costantemente in contatto, hanno accertato che lo spegnimento di tutti i pali è causato da manomissioni e vandalizzazione degli impianti, che avvengono puntualmente ogni sera. Sappiamo che l'impresa, oltre ad avere denunciato alle autorità competenti gli episodi di manomissione da parte di ignoti e di provvedere continuamente a riparare i danni causati dalle manomissioni, in accordo con il settore Pubblica illuminazione, ha adottato alcune misure volte a prevenire i danneggiamenti agli impianti, tra cui la sigillatura dei pozzetti stradali di derivazione e l'installazione di un sistema di protezione del quadro elettrico".

Le misure messe in atto dall'impresa non sarebbero però servite a scoraggiare gli atti vandalici. "A questo punto - concludono Giaconia, Li Muli e Salerno - è del tutto evidente che la situazione è ormai diventata a tutti gli effetti un problema di pubblica sicurezza. Quindi, vogliamo lanciare un appello al sindaco Roberto Lagalla e a tutte le autorità competenti, dando voce agli abitanti del quartiere Cruillas che, oramai stanchi di questa situazione che ha veramente dell’assurdo, chiedono di essere aiutati e tutelati".