I ladri colpiscono in via Maqueda, derubato un negozio di bigiotteria

Furto in un negozio di bigiotteria del centro storico. I ladri hanno colpito alcune notti fa all'interno di un'attività commerciale di via Maqueda gestita da due bengalesi, marito e moglie, che si sono accorti dell'intrusione venerdì, la mattina successiva, vedendo che mancavano il registratore di cassa e diversi prodotti esposti per la vendita. La coppia ha chiamato 112 e sporto denuncia alle forze dell'ordine che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona. Ancora da quantificare il bottino che ammonta a diverse centinaia di euro.

Quello di pochi giorni fa è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi avvenuti in città, tra negozi derubati con la tecnica della "spaccata" e auto prese di mira da ladri e vandali. Ieri notte, segnala il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao, una Jeep Renegade parcheggiata in via Fiume è stata danneggiata e saccheggiata da qualcuno che ha mandato in frantumi uno dei finestrini per rovistare nell'abitacolo. "Non c'è pace per il quadrilatero della stazione centrale: via Torino, via Trieste, via Pavia, via Manzoni e via Milano. Sono oramai anni - dice - che questa situazione va avanti ma non ci sono state iniziative sulla prevenzione da parte delle forze dell'ordine".

Sul tema è intervenuto anche Giovanni Assenzio, segretario provinciale della Uil polizia: "Si registrano danneggiamenti alle automobili senza che venga rubato nulla. Un fenomeno che riguarda anche altre province siciliane". Secondo il sindacato è un problema legato anche al consumo di crack o di droga in generale. "Il centro storico, affetto dal fenomeno della 'mala movida', non è esente da danneggiamenti e furti. Per far fronte a questo nuovo tipo di criminalità occorrerebbe - conclude Assenzio - un urgente aumento di organico delle forze di polizia che però non sembra ancora essere divenuto una priorità".