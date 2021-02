Viale Regione, rubata una moto da cross in un deposito giudiziario

Furto in un deposito giudiziario. Una moto Ktm è stata rubata nel cuore di notte, alcuni giorni fa, da un parcheggio privato che si trova in viale Regione Siciliana, dalle parti di via Giafar. Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di polizia Brancaccio.

I ladri hanno realizzato un foro nella recinzione del parcheggio di Levantino e hanno portato via la moto da cross, un modello di colore bianco e arancione che era custodito dopo un sequestro amministrativo eseguito a gennaio dal personale del commissariato Zisa-Borgo Nuovo.

Su segnalazione del custode dell’area sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno eseguito un sopralluogo nel deposito e hanno raccolto la denuncia del titolare. Al vaglio degli investigatori i video di alcune telecamere che potrebbero aver ripreso i ladri mentre si allontanavano.