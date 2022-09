Tenta di rubare 112 confezioni di deodoranti per auto al supermercato: condannato a 8 mesi

Una decisa avversione per i cattivi odori che, tuttavia, gli è costata decisamente cara: F. T., 35 anni, è stato infatti condannato a 8 mesi e a 160 euro di multa per aver tentato di rubare alcuni anni fa ben 112 confezioni di profumi per auto e una cucitrice al centro commerciale La Torre. Se si pensa che il valore complessivo della merce era di 222,18 euro, non si può che dedurre che il gioco non è valso la candela.

La sentenza, che era stata emessa con il rito abbreviato (e quindi con uno sconto di un terzo della pena) l'11 dicembre del 2019, era stata poi confermata dalla Corte d'Appello a gennaio dell'anno scorso. Adesso è stata la quarta sezione della Cassazione, presieduta da Emanuele Di Salvo, a renderla definitiva, rigettando il ricorso dell'imputato e condannandolo a pagare le spese processuali.

Il tentativo di furto dei deodoranti per auto era avvenuto all'interno dell'Ipercoop, ma F. T. (con precedenti per furti e rapine) era stato notato e bloccato da una guardia giurata in servizio nel supermercato. Poi era finito a processo.