Furto nel cantiere del collettore fognario al Foro Italico, danni per migliaia di euro

Il cantiere del collettore fognario al Foro Italico torna nel mirino dei ladri. Un furto è stato messo a segno domenica 9 da ignoti che si sono intrufolati nell'area portando via del materiale edile e rubando il gasolio dei mezzi e alcuni fusti di materiale utilizzato per l'impermeabilizzazione. Un danno che ammonta complessivamente a diverse migliaia di euro. Ad accorgersene sono stati gli operai dell'Amec srl, la società incaricata dei lavori dopo il fallimento della Tecnis. L'episodio è stato denunciato alla polizia che ha avviato le indagini per chiarire i contorni della vicenda.

Un furto simile era stato registrato a settembre del 2020 nel cantiere di via Roma, che rientra nel progetto del collettore fognario. Qualcuno si era introdotto nell'area recintata riuscendo a portare via circa 250 litri di gasolio da una gru e da un altro macchinario. Nelle settimane precedenti invece si erano verificati due incendi dolosi in altri due cantieri, in via Calcante e in via Rosario Nicoletti. Nel secondo caso, come poi accertato dalle indagini dei carabinieri, dietro a quelle fiamme c'era un chiaro messaggio per l'impresa che si era aggiudicata i lavori.