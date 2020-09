Furto nel cantiere del collettore fognario di via Roma, rubati 250 litri di gasolio

Rubati 250 litri di gasolio dai macchinari utilizzati per i lavori del collettore fognario di via Roma. I ladri hanno colpito nella notte tranciando alcuni fili e portando via il carburante acquistato per fare il pieno a una gru e ad un altro macchinario. Indagano gli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza per risalire all'identità dei responsabili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quello di stanotte è il terzo episodio in un breve lasso di tempo che vede finire un cantiere pubblico al centro delle attenzioni di qualche malvivente. La scorsa settimana infatti sono stati registrati due incendi dolosi: il primo in via Calcante, alla Marinella, dove sorgerà una sottostazione elettrica dell’anello ferroviario, il secondo in via Nicoletti, a Sferracavallo, dove invece sono in corso i lavori per il collettore fognario.