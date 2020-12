Cultura, arte e sport: dalla Regione arrivano 6 milioni per associazioni e fondazioni

Sei milioni di euro per associazioni, fondazioni e altri organismi senza scopo di lucro. L’assessore all’Economia Gaetano Armato ha firmato il decreto che prevede lo stanziamento di risorse che serviranno per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale e per la promozione dell’immagine della Regione e delle economie locali. Il provvedimento arriva in attuazione delle previsioni della legge regionale di stabilità 2020 e della legge 11/2010.

Le risorse - si legge in una nota diffusa dall'Assessorato - sono state così ripartite fra i vari dipartimenti regionali: Agricoltura (513.763,87 euro); Beni culturali e dell’Identità siciliana (1.867.529,37 euro); Famiglia e Politiche Sociali (1.867.529,37 euro); Infrastrutture, Mobilità e Trasporti (22.983,00 €); Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio (1.671.992,64 euro); Attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (178.911,78 euro); Turismo, Sport e Spettacolo (102.387,86 euro).