"Here we go", Muccino gira il nuovo film a Palermo: riprese e divieti per quasi due mesi

Palermo si appresta a diventare il set di "Here we go", il nuovo film di Gabriele Muccino con l'attrice americana Elena Kampouris nei panni della protagonista. Le riprese dureranno quasi due mesi col campo base fisso al Foro Italico, all'altezza di villa Giulia. Come di consueto, in questi casi, il Comune ha preparato e pubblicato un'ordinanza che prevede limitazioni al traffico in numerose strade della città: dal centro all'Arenella, dalla zona dello stadio a Mondello, sono diverse le zone coinvolte.

La trama e gli attori

Della trama si sa poco, al momento, se non quanto anticipato dalla stessa Kampouris in un'intervista al Messaggero: "E' un film di un genere che non ho mai affrontato prima. Si svolge in 24 ore, dal mattino al mattino successivo, ed è un viaggio in cui accade di tutto. Diciamo una storia d'amore, sesso e rock’n’roll. E altro. Un pulp alla Muccino. E la mafia non c’entra niente. Si tratta di un lavoro profondamente mediterraneo nell’energia che vuole emanare ma non è assolutamente sulla delinquenza". Del cast, interamente girato in inglese, fanno parte anche i giovani attori italiani Lorenzo Richelmy, Saul Nanni, Enrico Inserra.

L'ordinanza

L'ordinanza (QUI LA VERSIONE COMPLETA) prevede l'istituzione di divieti di sosta dalle 8 del 23 settembre alle 23 del 13 novembre al Foro Italico, nel tratto compreso tra il molo Sant’Erasmo e via Lincoln (lato mare) e nel tratto tra via Lincoln e piazza Tonnarazza (lato monte). Sarà vietato parcheggiare anche dalle 15 del 22 settembre alle 23.30 del 27 settembre: viale Regina Elena, nel tratto compreso tra via degli Oleandri e viale Iris; viale Principe di Scalea, nel tratto compreso tra viale Iris e il civico 53; largo Giuni Russo, davanti all’Amap. E ancora dalle 18 del 25 settembre alle 23:30 del 26 settembre in viale Regina Elena, di fronte all’antico stabilimento, nel tratto compreso tra via Glauco e l’ingresso allo stabilimento.

Le limitazioni a ottobre

Altre limitazioni a partire dal 4 ottobre riguarderanno: via Maqueda; discesa dei Giudici; via Cala; via Mura della Lupa; corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra piazza Marina e via Butera; viale dell’Olimpo (carreggiata lato Country Club); via Papa Sergio, tratto compreso tra l’ingresso Villa Igiea e l’ingresso dell’Associazione donatori di sangue Thalassa; viale del Fante, via dei Quartieri; corso Vittorio Emanuele, angolo con via Matteo Bonello; vicolo Brugnò; piazza della Vittoria; Foro Italico (corsia lato mare), nel tratto compreso tra piazza Tonnarazza e piazza Kalsa; piazza Kalsa, tra il Foro Italico e via Torremuzza; via Torremuzza, tra piazza Kalsa e via Alloro; via Alloro, tra via Torremuzza e via del 4 Aprile; via Merlo, tra piazza San Francesco e via Lungarini; via Lungarini tra piazza Marina e via Merlo.

E ancora: piazza San Francesco, via Alessandro Paternostro, via Paterna, via Argenteria, piazza Caracciolo; via Lincoln (lato Orto Botanico); via Venezia, tra via Roma e via Teatro Biondo; piazza Vittorio Emanuele Orlando, tra via Nicolò Turrisi e l’ingresso del parcheggio sotterraneo; via Nicolò Turrisi, tra piazza Vittorio Emanuele e via Salesio Balsano; via Salesio Balsano, tra via Nicolò Turrisi e via Volturno; via Roma tra la scalinata della Vucciria e piazza San Domenico; via Gioacchino Rossini, tra piazza Verdi e via Ugo Antonio Amico; piazza Verdi, tra via Rossini e via Maqueda; via Scarlatti, tra via Maqueda e via Donizetti; via Giacalone, tra Via Maqueda e vicolo Signuruzzu; via Trabia, tra via Maqueda e piazza Giovanni Borgese.

I divieti a novembre

Sono previsti divieti anche a partire dal primo novembre in: via Lincoln, nel tratto davanti a tutta la cancellata dell’Orto Botanico; corso dei Mille, tra via Paolo Balsamo e via Lincoln; via Lincoln, tra corso dei Mille e l’Orto Botanico; Foro Italico (lato mare), tra il Palchetto della Musica e Porta Felice; via Lincoln tra l’Orto Botanico e il Foro Italico; Foro Italico, tra via Lincoln e piazza Kalsa; piazza Kalsa, tra Foro Italico e via Torremuzza; via Porta di Castro, tra via Fratelli Lagumina e piazzetta dei Tedeschi; via alla Piazza dei Tedeschi, tra via Porta di Castro e piazza San Giovanni Decollato; piazza San Giovanni Decollato; via dei Biscottari, tra piazza San Giovanni Decollato e piazza Santa Chiara; piazza Santa Chiara; via Giuseppe Mario Puglia, tra piazza Santa Chiara e Salita Raffadali; Salita Raffadali, tra via Giuseppe Mario Puglia e via dell’Università; via dell’Università, tra Salita Raffadali e via Maqueda; Discesa dei Giudici, tra piazza Bellini e via Roma; piazza della Vittoria; via del Bastione; via Roma, tra via Malta e via Zara; via Genova, tra via Roma e via degli Schioppettieri; via Schioppettieri, tra via Genova e via Firenze; via Malta, tra via Roma e piazza Borsa; piazza Borsa tra via Malta e via Zara; via Roma, tra corso Vittorio Emanuele e piazza Giulio Cesare; piazza Giulio Cesare; via Paolo Balsamo, tra piazza Giulio Cesare e corso dei Mille; corso dei Mille, tra via Paolo Balsamo e via Lincoln; via Lincoln, tra corso dei Mille e il Foro Italico; via Malta.