Sedici anni senza Felicia Impastato, Orlando: "Suo coraggio e sua tenacia sono esempio per tutti"

"A 16 anni dalla sua morte, la memoria di Felicia Impastato resta forte, come forte è stata la sua testimonianza di amore, impegno e tenacia perché fosse fatta giustizia per la morte di Peppino e perché Cinisi e la Sicilia si liberassero dalla mafia. La sua storia e la sua testimonianza sono ancora oggi un punto di riferimento per i tanti che ogni giorno si impegnano contro ogni forma di sopraffazione e violenza, per l'affermazione di una cultura della vita". Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando, in occasione dell'anniversario di Felicia Bartolotta Impastato, morta nel 2004.