Falsi vaccini a coniugi no vax, arrestata un'altra infermiera dell'hub della Fiera

Prima avrebbe finto di aver ricevuto la dose booster, poi avrebbe anche simulato la vaccinazione anti-Covid di due coniugi no vax. Con le accuse di falso ideologico e peculato, la Digos ha arrestato Giorgia Camarda, 58 anni, infermiera dell'hub della Fiera del Mediterraneo. La donna, che lavora anche presso il Reparto malattie infettive del Civico, è finita agli arresti domiciliari, come stabilito dal gip.

Il provvedimento è il risultato dell'attività di indagine che, sotto il coordinamento della Procura, aveva condotto a tre fermi, nello scorso mese di dicembre, tra cui quello di Anna Maria Lo Brano, altra infermiera dello stesso hub vaccinale, che si sarebbe resa responsabile di corruzione, falso ideologico e peculato, per false vaccinazioni effettuate in favore di undici soggetti, tra cui il noto leader del movimento no vax Filippo Accetta, anche lui in atto sottoposto a misura cautelare in carcere. L'attività investigativa, corroborata da videoriprese effettuate presso la "Fiera del Mediterraneo", e con il contributo della struttura del commissario per l'emergenza Covid per l'area metropolitana di Palermo, ha consentito di ricostruire che la falsa vaccinazione di cui avrebbe beneficiato l'infermiera arrestata adesso, sarebbe stata praticata dalla collega fermata nello scorso dicembre.

L'indagata avrebbe, poi, effettuato due false vaccinazioni in favore di una coppia di coniugi - indagati anch'essi per concorso in peculato e falso ideologico -, seguendo la medesima modalità operativa adottata dalla collega: lo sversamento della dose vaccinale in un quadrato di garza ed una finta iniezione, praticata sul braccio dell'utente. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate all'individuazione di altre analoghe false vaccinazioni.