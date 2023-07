Due giovani evadono dal carcere Malaspina, acciuffati dalla polizia penitenziaria su un treno

Si erano calati al di là delle mura del Malaspina riuscendo, solo per poco, a fare perdere le proprie tracce. Due giovani detenuti sono evasi ieri dall’istituto penitenziario di via Malaspina prima di essere rintracciati alla stazione Notarbartolo. Secondo una prima ricostruzione stavano passeggiando nell’area grande quando, con l'aiuto di altri ragazzi detenuti, si sarebbero arrampicati e avrebbero utilizzato un lenzuolo per raggiungere l’esterno della struttura. Poi si sarebbero allontanati dirigendosi a piedi verso la stazione Notarbartolo.

Immediatamente sono scattate le ricerche del personale di polizia penitenziaria in servizio al Malaspina. Tutte le unità a disposizione, alcune anche costrette a rientrare all'improvviso dalle ferie, hanno avviato le ricerche riuscendo a individuare i due ragazzi nello scalo ferroviario di piazza Boiardo, a bordo del vagone di un treno diretto a Palermo Centrale. "Non posso che ringraziare e complimentarmi con i pochi colleghi in servizio all'Ipm per l'attività svolta", dice il segretario nazionale del sindacato di polizia Osapp, Dario Quattrocchi.

I due ragazzi sono stati poi ascoltati per spiegare le ragioni di questo allontanamento non autorizzato e per chiarire quale fosse la loro meta. Entrambi sono stati accompagnati nuovamente al Malaspina in attesa che l'autorità giudiziaria, informata dell'accaduto, decida se e quale genere di provvedimento adottare nei loro confronti.

Sulla vicenda è intervenuto anche Donato Capece, segretario generale del Sappe: "E’ sintomatico che negli ultimi dieci anni ci sia stata un'impennata dei detenuti stranieri nelle carceri italiane. Fare scontare agli immigrati condannati da un tribunale italiano con una sentenza irrevocabile la pena nelle carceri dei Paesi d'origine può anche essere un forte deterrente nei confronti degli stranieri che delinquono in Italia'. Il dato oggettivo è però un altro: le espulsioni di detenuti stranieri dall’Italia sono state fino ad oggi assai contenute, oserei dire impercettibili”. Per questo, il leader del SAPPE “auspica in un celere intervento di questo Governo sulle continue aggressioni al personale oramai all’ordine del giorno".