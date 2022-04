"Non acquistarono eroina e cocaina in Calabria", due imputati assolti dopo 13 anni di processo

Avrebbero acquistato un chilo di cocaina e uno di eroina a Gioia Tauro, da alcuni venditori calabresi rimasti però sempre ignoti. Il fatto - secondo la Procura - sarebbe stato commesso il 21 ottobre del 2009. E adesso - a quasi 13 anni di distanza - i due imputati sono stati però del tutto assolti.

La decisione per Gioacchino e Salvatore Favaloro è del giudice della quarta sezione del tribunale monocratico, Giangaspare Camerini, che - accogliendo le tesi dei loro avvocati, Giuseppe Avarello e Matilde Vitello - li ha scagionati con la formula "per non aver commesso il fatto". La Procura aveva invece chiesto una condanna a 6 anni e 2 mesi per entrambi gli imputati.

La vicenda al centro del processo risale al 2009, ma la richiesta di rinvio a giudizio era stata formulata dal pm ben dieci anni dopo, nell'aprile del 2019. Secondo l'ipotesi iniziale, i Favaloro sarebbero stati implicati in un giro più vasto legato al traffico di stupefacenti, che sarebbe stato gestito da due distinte organizzazioni criminali.

Durante il dibattimento - a dispetto di dieci anni di indagini - è però emerso dalle deposizioni degli investigatori, che hanno risposto anche alle domande dei difensori, che nessuna cella di Gioia Tauro avrebbe mai agganciato le utenze telefoniche utilizzate dagli imputati. Inoltre, le accuse formulate contro i Favaloro sarebbero basate esclusivamente su delle intercettazioni, alle quali non sarebbero seguiti altri accertamenti, come per esempio dei servizi di pedinamento e di osservazione per verificare la presenza dei due a Gioia Tauro dove sarebbe avvenuto l'acquisto del carico di droga. Questi elementi hanno portato il giudice ad assolvere i Favoloro.