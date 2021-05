Nuovi pc e arredi al Centro d’Amore di Gesù Onlus: "Grazie Unicredit per la donazione"

La struttura fornisce assistenza alle famiglie in difficoltà di via Decollati, corso dei Mille e via Maqueda, circa 1.200 persone tra le quali 300 tra bambini e adolescenti. La presidente della onlus: "Li ringraziamo per la sensibilità e l’impegno manifestato per sostenere l'iniziativa"