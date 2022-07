Batteri fecali nel mare di Sferracavallo, Lagalla firma divieto di balneazione

Divieto di balneazione a Sferracavallo per la presenza di batteri fecali nell’acqua. A firmare l’ordinanza è stato il sindaco Roberto Lagalla dopo aver ricevuto i risultati delle analisi da parte dell’Asp che ha eseguito i campionamenti tra il 5 e il 7 luglio nel golfo, in corrispondenza dello specchio di mare che si trova vicino a locali e ristoranti di via Torretta (latitudine 38.1988 e longitudine 12.2726). Con lo stesso provvedimento è stato dato incarico al personale dell’Amat che dovrà, con il supporto della polizia municipale, delimitare l’area con i cartelli di divieto.

Dalle analisi, eseguite dal personale del Dipartimento di prevenzione-laboratorio di sanità pubblica dell’Asp, è emerso un valore di Escherichia coli superiore alla soglia consentita. Da qui l’esigenza di vietare l’ingresso in acqua ai bagnanti per tutelarne la salute sino a quando non arriveranno "esiti analitici favorevoli dei campionamenti di controllo che attestino il rientro dei valori nei limiti di legge". Solo allora il provvedimento sarà revocato e si potrà tornare a fare il bagno nella zona del vecchio stabilimento.

Divieto di balneazione anche in via Messina Marine

Con un’altra ordinanza firmata lo stesso giorno, il sindaco ha disposto il divieto temporaneo di balneazione, località Palermo-Valloneria, a causa del supermercato del limite del parametro microbiologico Escherichia coli. Così come per Sferracavallo i cartelli di divieto saranno rimossi non appena arriveranno i risultati delle analisi saranno positivi.