A scuola 90 disabili gravi senza assistenza, al nuovo avviso rispondono 198 operatori: via alle convocazioni

A meno di tre mesi dalla fine dell'anno scolastico, il Comune prova ad azzerare il numero dei bimbi con disabilità gravi senza assistenza. E' pronta la graduatoria con i 198 operatori specializzati che hanno risposto al terzo avviso pubblicato nello scorso febbraio, il terzo nel giro di otto mesi, dopo quelli di giugno e ottobre. Sono una novantina, secondo i calcoli dell'ufficio per la scuola dell'obbligo e contrasto alla dispersione scolastica del Comune, guidato dalla dirigente Maria Sparacino, gli alunni ancora scoperti. "In molti casi - ha spiegato Sparacino a Dossier nelle scorse settimane - si tratta di alunni che non frequentano o sottoposti a lunghe ospedalizzazioni a causa delle loro condizioni di salute".

Gli operatori specializzati (profilo A) sono figure che affiancano gli studenti in un percorso per favorire la loro autonomia, la comunicazione e le relazioni col resto della classe. Non si tratta di didattica che spetta all'insegnante di sostegno, ma di un'assistenza comunque fondamentale per fornire strumenti importanti anche per la quotidianità. Sono 1.965 le famiglie di disabili gravi che hanno chiesto assistenza per l'anno scolastico in corso. A novembre, dopo l'avviso pubblicato un mese prima, al termine delle convocazioni di 333 aspiranti operatori che avevano risposto alla chiamata del Comune, con l'affidamento degli incarichi si era riusciti a coprire quasi per intero il servizio. Poi una ventina di assistenti si erano dimessi. Per questo motivo si era resa necessaria la pubblicazione di un nuovo avviso.

La graduatoria definitiva (clicca qui per scaricarla) è stata pubblicata ieri. Dopodomani (giovedì 21 marzo) sono previste le convocazioni. Si partirà dal primo nome della lista e si finirà con l'ultimo, in base al punteggio ottenuto. L'obiettivo dell'assessorato alla Scuola è quello di colmare definitivamente il vuoto per dare un'assistenza a tutti gli alunni diversamente abili. Bisogna però tenere conto che di solito sono molti gli operatori che non si presentano alle convocazioni. Ogni operatore potrà scegliere la scuola di destinazione, fra quelle ancora disponibili, e accettare da uno a tre incarichi. Agli assistenti che accetteranno sarà riconosciuto il compenso orario onnicomprensivo al lordo delle ritenute di legge di 15,61 euro.