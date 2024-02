Dossier Poche garanzie

Siamo a febbraio, ma ci sono ancora bambini disabili gravi senza assistenti a scuola: ecco perché

Il Comune pubblica il terzo avviso in 8 mesi perché nel frattempo sono arrivate diverse rinunce all'incarico. Così non si riesce ad assicurare il servizio a tutti gli alunni che ne hanno necessità. Un operatore: "Poche ore e in diversi istituti, per questo molti lasciano". Un disegno di legge al Senato potrebbe cambiare il quadro