Disabili senza assistenti a scuola, il Comune chiama 333 operatori: c'è la graduatoria

Sono 333 gli operatori specializzati (profilo A) per l'assistenza agli alunni disabili reperiti dal Comune in seguito alla pubblicazione del nuovo avviso nello scorso ottobre. Una selezione indetta con urgenza dall'amministrazione per dare una risposta ai circa 280 studenti delle scuole dell'infanzia, elementari e medie rimasti scoperti nonostante i bandi dei mesi scorsi e le modifiche al regolamento votate dal Consiglio comunale per ampliare la platea dei potenziali interessati all'incarico.

La graduatoria definitiva (clicca qui per scaricarla) è stata appena pubblicata ed è contenuta in una determina dirigenziale dell'Area dell'Istruzione e Formazione del Comune. Tra lunedì 4 dicembre e mercoledì 6 dicembre sono previste le convocazioni. Si partirà dal primo nome della lista e si finirà con l'ultimo, in base al punteggio ottenuto. Dall'assessorato alla Scuola sperano che con questa nuova infornata si riesca a colmare definitivamente il vuoto per dare un'assistenza a tutti gli alunni diversamente abili, anche se di solito alle chiamate risponde la metà dei convocati.

Ogni operatore potrà scegliere la scuola di destinazione, fra quelle ancora disponibili, e accettare da uno a tre incarichi. Agli assistenti che accetteranno sarà riconosciuto il compenso orario onnicomprensivo al lordo delle ritenute di legge di 15,61 euro.