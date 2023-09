Messina, detenuto palermitano aggredisce con calci e pugni un agente di polizia penitenziaria

Un detenuto palermitano ha aggredito un agente di polizia penitenziaria con calci e pugni all'interno del carcere Gazzi di Messina. A riferire l'accaduto, avvenuto lo scorso 8 settembre, è il sindacato Asppe-Consipe.

Lo stesso sindacato ha fatto sapere che non è stato un episodio isolato dato che l'aggressore aveva già manifestato comportamenti violenti pochi giorni prima all'interno del penitenziario di Caltanissetta. Il segretario regionale Sicilia Asppe-Consipe Giuseppe Crioli ha espresso preoccupazione per l’incremento di tali casi nelle carceri siciliane, sottolineando una "carenza di organico che mette in discussione la tenuta del sistema penitenziario sull’Isola, noto per ospitare reclusi di alto spessore criminale".