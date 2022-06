Paura alla Noce, solaio di una cucina crolla e finisce al piano di sotto: donna soccorsa fra le macerie

Il pavimento avrebbe iniziato a scricchiolare e poco dopo è venuto giù. Paura in via Amerigo Vespucci, alla Noce, dove è stato registrato il cedimento di un solaio fra il secondo e il terzo piano di una palazzina che si trova all'incrocio con via Crociferi. Ad avere la peggio è stata una donna di circa 70 anni, soccorsa fra le macerie, che è stata portata in ambulanza all'ospedale Villa Sofia. Non si conoscono ancora le sue condizioni.

A seguito del crollo si è alzata una grossa nuvola di polvere. Sul posto, dopo le numerose telefonate arrivate al 112, sono intervenuti gli agenti di polizia, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco con quattro squadre, tra i quali ci sono anche gli specialisti del Nucleo speleo alpino fluviale e dell'Urban search and rescue, specialisti in questo genere di interventi, che hanno individuato la donna e successivamente avviato le operazioni di recupero.

Dalle prime informazioni pare che, al momento del cedimento, la donna fosse in cucina mentre il marito e i figli si trovavano nelle altre stanze della casa. A scopo cautelativo i vigili del fuoco e gli agenti di polizia hanno fatto evacuare il palazzo, accompagnando i condomini lontano dall'area critica, in attesa di completare le verifiche insieme ai tecnici del Comune sulla staticità dell'immobile.

Pare inoltre che al secondo piano fossero in corso lavori di ristrutturazione, eseguiti da due operai, che potrebbero aver influito sul cedimento. Uno degli operai sarebbe stato investito da una pioggia di calcinacci e pezzi di cemento, cavandosela con alcune escoriazioni. Indagini in corso per chiarire cosa abbiamo provocato il crollo.