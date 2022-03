Covid, scritte no vax al cimitero di Partinico

"Se non puoi dire no, non sei libero". E ancora: "Salvate i bambini". Scritte no vax a Partinico. Sono apparse lunedì notte sulle mura che circondano il cimitero. Si tratta di scritte con della vernice rossa accompagnate dall'ormai tipica firma dell’organizzazione no vax. A notarle sono stati alcuni residenti partinicesi che hanno dato l'allarme. Gli agenti del comando della polizia municipale stanno effettuando delle indagini per risalire agli autori.