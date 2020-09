Torna la paura a Villafrati, tra i 47 positivi c'è il sindaco: "Sto bene, anche se ho la febbre a 39"

Torna la paura a Villafrati. Nella cittadina palermitana che nei mesi scorsi è stata dichiarata dal governatore siciliano Nello Musumeci 'zona rossa' il numero dei positivi sale a 47. "Di questi solo 33 risiedono qui, gli altri si trovano in altri Comuni che sono già stati avvertiti - spiega il sindaco Franco Agnello, risultato anche lui positivo -. Sto bene, anche se ho la febbre a 39 e continuerò con tutte le mie forze a lavorare da casa per contrastare la diffusione del virus, sapendo di poter contare su una squadra formidabile". Sui 69 tamponi effettuati nei giorni scorsi 23 sono risultati positivi, 37 negativi, 4 dubbi e 5 da rifare.

Ieri, intanto sono stati eseguiti altri 131 tamponi. "Dai risultati avremo un quadro più chiaro della situazione, che resta comunque grave, più di quanto non lo sia stata nei mesi scorsi quando il focolaio era circoscritto alla Rsa - avverte Agnello -. Oggi, invece, è diffuso sul territorio". Da qui l'invito ai propri concittadini a "limitare le uscite se non per ragioni indispensabili" perché "la situazione potrebbe sfuggirci di mano e diventare drammatica". Oggi a Villafrati arriveranno le Usca nelle classi con maestre o bimbi risultati positivi.

"Le scuole resteranno chiuse per tutta la settimana - dice ancora il sindaco -. Non possiamo fare previsioni, la situazione è in continua evoluzione. Non dobbiamo allarmarci, ma mantenere alta l'attenzione. Possiamo farcela come già abbiamo fatto in passato, ma perché questo possa avvenire occorre la collaborazione dell'intera collettività". Dopo lo screening nelle scuole, i tamponi saranno estesi a tutte le attività commerciali, alle strutture sanitarie e alle categorie sensibili. "C'è la massima collaborazione da parte dell'Azienda sanitaria provinciale e dell'assessorato regionale alla Sanità", conclude il primo cittadino.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte: Adnkronos