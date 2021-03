Turano: "La Sicilia ha le carte in regola per ospitare la produzione dei vaccini"

“La Sicilia ha tutte le carte in regola per poter ospitare la produzione e l’infialamento dei vaccini e le Zes (Zone economiche speciali) siciliane potrebbero essere il luogo e lo strumento per centrare velocemente l’obiettivo di una piena autonomia sul piano produttivo” lo afferma l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano.

“Sto seguendo con attenzione – spiega Turano - la strategia del ministro dello Sviluppo economico Giorgetti per arrivare ad un programma industriale nazionale di produzione dei vaccini. La Sicilia ha già in campo gli accordi di programma con il Mise per circa 430 milioni di euro per i quali ho chiesto al ministro una interlocuzione diretta ma auspico anche che in questo quadro il governo nazionale valuti le potenzialità strategiche delle due zone economiche speciali siciliane che con le loro agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative sono le naturali candidate per investimenti pubblici o privati destinati all’aumento della produzione di vaccini”.

“E’ chiaro che in questa prospettiva è assolutamente importante che il governo nomini quanto prima i commissari delle due Zes dell’Isola per consentici di averle pienamente operative nel più breve tempo possibile” conclude l’assessore alle Attività produttive.